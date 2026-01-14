После операции в Венесуэле Соединённые Штаты потеряли право критиковать Российскую Федерацию за действия на Украине.

Об этом сказал журналист Такер Карлсон.

«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» — подчеркнул он в видео на YouTube.

Такер Карлсон оценил действия США в Венесуэле

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат взаимодействие с Венесуэлой для её усиления.