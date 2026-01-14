Карлсон: после операции в Венесуэле США не могут критиковать Россию

После операции в Венесуэле Соединённые Штаты потеряли право критиковать Российскую Федерацию за действия на Украине.

Об этом сказал журналист Такер Карлсон.

«Теперь вы действительно не можете выдвигать этот аргумент. Разве неправильно, чтобы великая держава, такая как Россия, защищала себя?» — подчеркнул он в видео на YouTube.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Соединённые Штаты продолжат взаимодействие с Венесуэлой для её усиления.