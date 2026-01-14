Трамп заявил о «самом позорном дне» в истории США

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал вывод американских войск из Афганистана, назвав его катастрофой и результатом полной некомпетентности предыдущей администрации.

Вывод американского контингента из Афганистана в августе 2021 года стал самым позорным днем в истории Соединенных Штатов. Такое заявление сделал президент США Дональд Трамп в ходе выступления на экономическом форуме в Детройте. Он прямо обвинил своего предшественника, Джо Байдена, в «полной некомпетентности».

Напомним, что 15 августа 2021 года силы движения «Талибан» взяли под контроль Кабул, что привело к падению поддерживаемого США правительства. Эвакуация сил коалиции из аэропорта Кабула была завершена 31 августа, положив конец почти 20-летнему военному присутствию США в стране. Многие американские политики тогда охарактеризовали уход как хаотичное и позорное бегство.

Пентагон в мае 2025 года инициировал новое расследование действий администрации Байдена при планировании и проведении данной операции. Ранее газета The New York Times в своем расследовании указывала, что усилия США по созданию проправительственных сил на севере Афганистана провалились, в том числе из-за привлечения в их состав маргинальных элементов.