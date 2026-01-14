Президент Польши оскандалился после рукопожатия с нацистом

Глава Польши Кароль Навроцкий попал под огонь критики после публичной встречи с ранее судимым футбольным хулиганом, известным под кличкой «Дракон». Министр внутренних дел страны заявил о «контактах президента с преступной средой».

Инцидент произошел 10 января в Ченстохове, где Навроцкий участвовал в паломничестве к монастырю на Ясной горе. После официальной части он пожал руку и обменялся приветствиями с Томашем П., известным под прозвищем «Дракон». Данное лицо ранее было осуждено на 6 лет лишения свободы за тяжкие преступления, включая пропаганду нацистской идеологии.

Кароль Навроцкий негативно настроен по отношению и к России, и к Украине

Реакция последовала незамедлительно. Министр внутренних дел Польши Марчин Кервиньский назвал ситуацию серьезным сигналом.

«Полицейские борются с футбольными хулиганами… И тут вдруг выясняется, что у президента Польши есть контакты в такой среде», — заявил он журналистам.

Пресс-секретарь президента Рафал Лескевич пояснил, что Навроцкий не знал о криминальном прошлом Томаша П. Он подчеркнул, что встреча была открытой, а заранее проверить всех присутствующих невозможно.

Это не первый скандал, связанный с поведением польского лидера. В сентябре 2024 года телеканал RMF24 сообщал о кадрах, на которых Навроцкий употребляет вещество, предположительно снюс. Президент позднее заявил об отсутствии планов отказываться от этой привычки, сославшись на здоровый образ жизни.