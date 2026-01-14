Великобритания вызвала посла одной страны для обсуждения серьезного вопроса

Министр иностранных дел Великобритании Иветт Купер осудила руководство Ирана за «ужасные и жестокие убийства» протестующих, и вызвала иранского посла, чтобы подчеркнуть всю серьезность ситуации. Об этом пишет Reuters.

Купер также добавила, что Соединенное Королевство требует, чтобы иранские власти уважали основные права и свободы граждан своей страны.

До этого стало известно о том, что в ходе антиправительственных протестов в Иране погибли более 12 тысяч граждан. Силы правопорядка Ирана задержали 297 участников протестов на территории страны.

В свою очередь президент США Дональд Трамп ответил на вопрос об Иране лаконичной фразой, добавив, что американцам стоит эвакуироваться из Ирана.