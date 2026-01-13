Арабские страны обратились к США с предупреждением по Ирану

Страны Персидского залива, в частности Саудовская Аравия, Оман и Катар, предостерегают США от нанесения нового удара по Ирану. Об этом пишут обозреватели Саммер Саид и Омар Абдель-Баки в статье для The Wall Street Journal.

Президент США Дональд Трамп ранее заявил, что всерьез рассматривает возможность применения силы против Тегерана.

В ходе непубличных контактов, заметили обозреватели, арабские страны указали американской администрации, что атака на Иран, попытка свергнуть правительство республики, вызовут потрясения на нефтяных рынках, а это навредит американской экономике.

В частности, удары по Ирану могут нарушить движение танкеров через Ормузский пролив, через который проходит пятая часть мировой нефти.

Эр-Рияд также известил Вашингтон, что не собирается быть втянутым в конфликт с участием США и Ирана, и не даст разрешения на использование своего воздушного пространства для нанесения ударов, пояснили авторы статьи.

Саудовская Аравия особенно чувствительна к «нарастающей нестабильности»: власти обратились к местным СМИ с просьбой ограничить освещение протестов, чтобы избежать ответных мер со стороны Ирана, уточнили журналисты.