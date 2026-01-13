Иран заявил о перехвате партии оборудования Starlink

Иранские разведывательные службы сообщили о задержании крупной партии комплектов спутниковой связи Starlink в приграничной зоне. Власти утверждают, что данная партия предназначалась для проведения «шпионской и подрывной деятельности» на территории Ирана, сообщает Би-би-си.

© Газета.Ru

Несмотря на попытки иранского правительства блокировать сигналы Starlink, принадлежащего Илону Маску, некоторые граждане Ирана используют эту спутниковую систему для доступа к интернету. При этом использование Starlink в Иране официально запрещено.

13 января государственное телевидение Ирана сообщило о том, что груз оборудования был «нелегально ввезен из соседнего государства». Среди конфискованного оборудования числятся 100 приемников дальнего действия, 50 усилителей сигнала BTS, 743 модема 5G различных производителей и 799 мобильных устройств последнего поколения. В видеоматериале, сопровождающем заявление, продемонстрированы коробки с электронным оборудованием, на некоторых из которых отчетливо видна символика Starlink.

Ранее Трамп заявил о возможности Вашингтона восстановить населению Ирана доступ к интернету.