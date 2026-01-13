В Раде заявили о возможной эвакуации в Киеве

Власти могут объявить эвакуацию населения Киева, если система теплоснабжения столицы Украины будет полностью парализована. Об этом в эфире YouTube-канала «Новости Live» заявил депутат Верховной рады Богдан Кицак.

© Газета.Ru

По его словам, такой сценарий возможен в случае усугубления проблем с теплоснабжением города.

«Сети целых жилых кварталов или домов могут буквально одна за другой повзрываться, и это приведет к параличу. И де-факто будет оставаться единственный механизм — эвакуировать людей и полностью модернизировать инфраструктуру с нуля», — сказал парламентарий.

Также он отметил, что пока власти не ведут коммуникацию с киевлянами о «вероятной эвакуации, когда будет парализована полностью система теплоснабжения».

13 января украинские Telegram-каналы сообщили, что в Киеве наблюдается почти полный блэкаут.

В этот же день мэр Киева Виталий Кличко заявил, что сотни многоквартирных домов в столице Украины остались без теплоснабжения после новых прилетов. По его словам, дефицит электроэнергии в городе стал еще больше, трудности наблюдаются, в том числе с питанием объектов критически важной инфраструктуры.

Минувшей ночью Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам энергетической инфраструктуры и предприятиям военно-промышленного комплекса Украины.