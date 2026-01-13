Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на российские удары по территории страны 13 января. Он назвал этот день непростым для Украины в своем Telegram-канале.

«18 только баллистических ракет. Еще крылатые ракеты, ударные дроны. Часть удалось сбить. Только перехватчиками и только "шахедов" было сбито 64. Но были и попадания, к сожалению», — признал украинский лидер.

По его словам, в связи с российскими атаками на городскую и энергетическую инфраструктуру ремонтные бригады, энергетики и коммунальщики во многих населенных пунктах страны вынуждены уже несколько недель работать круглосуточно, а погода лишь добавляет трудностей.

Ранее депутат Верховной Рады Украины Алексей Кучеренко раскрыл подробности ракетного удара по ТЭЦ в Киеве. По его словам, по объекту прилетело пять российских ракет, «там такие повреждения, что очень трудно перезапустить подачу теплоносителя».