Спуск горнолыжницы на лавине попал на видео

Чемпионка Каталонии по горнолыжному спорту Арес Масип и ее собака скатились с горы на лавине. Видео экстремального спуска опубликовал Telegram-канал Sport Baza.

Инцидент произошел на высоте 2 400 м в районе города Симд-де-л'Ортель в Андорре.

На кадрах экстремалка спускается с горы на лыжах, внезапно падает. Ее падение вызывает спуск лавины со склона. Плотная снежная масса захватывает спортсменку и ее собаку и несет вниз к подножию горы.

Девушка не предпринимает попыток выбраться, покинуть лавину. Вместе с тем, она проявляет трогательную заботу о питомце — призывает собаку, следит за ней.

В конце ролика снег останавливается. Собака подбегает к благополучно пережившей уникальный спуск хозяйке, отряхивается и спокойно бежит дальше.

Спортсменка позже рассказала журналистам, что хорошо знает этот район, но попала в «эвристическую ловушку» — ситуацию, которая приводит к упрощению реальности и недооценке опасности.