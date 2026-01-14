Трамп высказался по поводу числа погибших на протестах в Иране

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп рассказал, что не знает точное число погибших в ходе протестов в Иране. Однако политик во время общения с журналистами подчеркнул, что оно все равно очень большое, пишет РИА Новости.

«Никто не смог назвать мне точную цифру. Я слышал разные цифры, и все они очень большие. Один человек — это много, но я слышал и гораздо меньшие, и гораздо большие цифры... Думаю, это очень большое число», — высказался глава Белого дома.

Протесты в Иране начались в конце декабря 2025 года из-за девальвации местной валюты: иранского риала.

Арабские страны обратились к США с предупреждением по Ирану

Ранее Дональд Трамп призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Политик подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующих не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».

До этого сообщалось, что силы правопорядка (полиция) Исламской Республики Иран задержали 297 участников протестов на территории страны.