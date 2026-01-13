Спецпредставитель Трампа тайно встретился с главой иранской оппозиции

Lenta.ruиещё 1

Спецпредставитель американского президента Дональда Трампа Стивен Уиткофф тайно встретился с возглавляющим иранскую оппозицию старшим сыном последнего шаха Ирана Резой Пехлеви. Об этом сообщил портал Axios.

Спецпредставитель Трампа тайно встретился с главой иранской оппозиции
© Global Look Press

Уточняется, что встреча состоялась на минувших выходных. По данным портала, это первый подобный контакт на высоком уровне между администрацией Соединенных Штатов и оппозиционными силами после начала массовых демонстраций и беспорядков в Иране.

Ранее Трамп призвал союзников покинуть Иран.

До этого секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани назвала премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа главными убийцами иранского народа.