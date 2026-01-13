Трамп назвал хорошей идеей для американцев эвакуироваться из Ирана
В интернете распространилась информация о том, что Трамп счел разумным шагом для граждан США покинуть Иран.
До этого американское диппредставительство в этой стране советовало своим гражданам поступить именно так. Аналогичный призыв к своим подданным прозвучал и от Канады, которая рекомендовала им выехать из иранской территории.
СМИ назвали число погибших в ходе протестов в Иране
На прямой вопрос о том, какую именно поддержку иранским демонстрантам он имел в виду, американский президент уклончиво ответил: «Это станет известно в скором времени».