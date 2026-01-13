Трамп ответил на вопрос про Иран фразой «скоро все узнаете»

Президент США Дональд Трамп одной фразой ответил на вопрос об Иране. Его слова приводит издание CGTN America на своей странице в соцсети X.

«Вы скоро все узнаете», — ответил Трамп на вопрос об Иране.

Также президент США назвал хорошей идеей эвакуацию американцев из Ирана.

Ранее политолог-американист Малек Дудаков оценил риски возникновения военной эскалации между США и Ираном. По его мнению, поддержка иранской оппозиции будет осуществляться на информационном уровне через социальные сети президента США Дональда Трампа.