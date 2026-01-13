Рютте заявил, что Украина «должна выжить» после удара «Орешником»

Генсек НАТО Марк Рютте заявил, что Украина «должна выжить». Это заявление он сделал после удара российским ракетным комплексом «Орешник», пишет РИА Новости.

Во время своего выступления на форуме Рютте заявил, что цель Украины в конфликте с Россией — выживание.

«Ваша борьба - это наша борьба, вы <...> вы должны выжить в этой войне», — заявил он.

После этого модератор задал Рютте уточняющий вопрос. Он указал на то, слова генсека обозначают новой целью для Украины не победу, а выживание. Рютте ушел от прямого ответа на этот вопрос, но заявил, что цель западных стран заключается в том, чтобы привести Украину сильной за стол переговоров.

Генсек НАТО Рютте заявил, что запасы оружия в Евросоюзе для Украины истощены

Ранее Рютте обвинил Россию, Иран и Китай в стремлении к конфронтации с НАТО.