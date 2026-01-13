FT: Страны G7 будут требовать у Трампа гарантий для Украины на форуме в Давосе

Страны "семерки" намерены использовать площадку Всемирного экономического форума в Давосе, чтобы оказать давление на Дональда Трампа. Они хотят получить от американского президента "четкие гарантии безопасности" для Киева.

Как пишет Financial Times, лидеры Италии, Германии, Франции, Канады и Британии хотят, чтобы Трамп "лично поддержал" гарантии безопасности для Украины. При этом западники обеспокоены недостаточностью "поддержки Украины со стороны Трампа".

Давосский форум пройдет с 19 по 23 января. Ожидается, что в нем примет участие Дональд Трамп. Лидеры стран "семерки" рассчитывают, что им удастся провести переговоры с американским президентом, в которых может принять участие и Владимир Зеленский.

По данным FT, сейчас официальные лица "ведут переговоры о деталях встречи, которая должна состояться в следующую среду". Союзники Киева планируют "получить одобрение Трампа" на соглашения, достигнутые "коалицией желающих" в Париже на прошлой неделе.

"Без США ничего не удастся, - приводит FT мнение анонимного европейского чиновника. - Пока неясно, что на самом деле думает Трамп".

FT также отмечает, что форум в Давосе может стать важнейшим геополитическим событием, учитывая участие Трампа. Ранее планировалась, что он будет в большей степени посвящен вопросам искусственного интеллекта и торговли.