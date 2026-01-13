В Казахстане раскрыли подробности атаки на танкеры в Черном море

В Черном море вблизи терминала КТК атаке беспилотников подверглись два танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда», пишет пресс-служба Минэнерго Казахстана в Telegram-канале.

Об атаке на два нефтяных танкера — «Дельта Хармони» и «Матильда» — в Черном море днем 13 января сообщили Bloomberg и «РИА Новости» со ссылкой на источники.

«Танкер «Матильда» под флагом Мальты, зафрахтованный дочерней организацией национальной компании «КазМунайГаз» подвергся атаке БПЛА», — подтвердили в министерстве.

Судно остается мореходным, его загрузка была запланирована на 18 января.

«Дельта Хармони» под флагом Либерии также подвергся атаке, уточнили в ведомстве. На нем произошло возгорание, которое было оперативно ликвидировано. В обоих случаях пострадавших и серьезных разрушений нет, констатировали в пресс-службе.

В Минэнерго уточнили, что грузовые танки были пусты, в связи с чем ущерба экспортным ресурсам Казахстана не было нанесено.

В ведомстве подчеркнули, что специалисты в оперативном режиме координируют действия с национальным оператором «КазМунайГаз», администрацией консорциума и судовладельцами для обеспечения безопасности логистических цепочек и бесперебойности экспортных поставок.

В компании Chevron заметили, в свою очередь, что атака на судно Delta Supreme, совершенная во вторник, не повлияла на деятельность оператора месторождения Тенгиз — «Тенгизшевройл».