Военный корреспондент Андрей Руденко назвал дураком главкома ВСУ Александра Сырского после его заявления о планах России войти в Одессу и завершить конфликт. Об этом репортер написал в своем Telegram-канале.

Комментируя высказывание главнокомандующего вооруженными силами Украины о том, что Россия якобы имела планы занять Одессу, военкор заявил, что генерал «чистый дурак».

Репортер отметил, что планы России не изменились, и все цели СВО, о которых говорил президент Владимир Путин, будут достигнуты.

Военкора добавил, что одна из главнейших целей России — это освобождение русских земель. По его словам, Сырский ошибся, на Одессе Москва не остановится, а Киев тоже русский город.

Ранее Сырский отчитался о ситуации на фронте перед командующим Сухопутными войсками США в Европе и Африке Кристофером Донахью.