Билл и Хилари Клинтон отказались давать показания по делу Эпштейна

Билл и Хиллари Клинтон не стали давать показания в рамках расследования дела скандально известного финансиста Джеффри Эпштейна. Супруги отказались прийти в Конгресс США, сославшись на то, что полученная ими повестка «юридически неисполнима». Об этом во вторник, 13 января, сообщила газета The News York Times (NYT).

— Однако за несколько часов до крайнего срока Клинтоны ясно дали понять, что не намерены являться в Капитолий. Они сделали это, представив восьмистраничное юридическое письмо, в котором изложили причины, по которым считают повестки в суд «не имеющими юридической силы», — говорится в материале.

Около 550 страниц файлов Эпштейна были полностью закрашены черным цветом. Предположительно, это не позволит общественности сделать какие-либо выводы о причастности знакомых финансиста к эксплуатации несовершеннолетних.

Предприниматель и юрист Хантер Байден, сын бывшего американского президента Джо Байдена, отказался извиняться перед первой леди США Меланией Трамп за свои заявления о том, что Дональд Трамп познакомился с ней с подачи Джеффри Эпштейна.

Члены Демократической партии из комитета по надзору Конгресса страны показали сразу три электронных письма, где Эпштейн, известный в том числе и по обвинению в торговле людьми, включая несовершеннолетних, утверждает, что Трамп провел несколько часов в его доме с девушкой, которую демократы из комитета позже идентифицировали как одну из жертв секс-торговли.