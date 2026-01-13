Глава Минобороны ФРГ назвал беспрецедентной для НАТО историю с Гренландией

Возможное присоединение Соединенными Штатами Гренландии стало бы беспрецедентным для НАТО, рассказал в эфире YouTube-канала APT министр обороны Германии Борис Писториус.

По данным канала, речь о притязаниях США на Гренландию зашла на пресс-конференции по итогам переговоров министра обороны Германии и главы дипломатии ЕС Каи Каллас в Берлине.

Журналисты попросили главу ведомства раскрыть, насколько далеко готова зайти Европа, чтобы предотвратить переход Гренландии под контроль США.

«Я могу сказать, что это была бы действительно беспрецедентная ситуация в истории НАТО и в истории любого оборонного союза в мире», — уклончиво ответил Писториус.

Министр отметил, что представители государств-членов Евросоюза в этой связи сейчас обсуждают и рассматривают альтернативы и различные варианты, но не публично.

Ранее министр обороны Бельгии Тео Франкен сообщил, что реализация инициативы Вашингтона по взятию под контроль Гренландии может привести к катастрофическим последствиям.

Депутат французского национального собрания Франсуа Олланд, бывший президент Франции, предупредил, в свою очередь, что начало американскими военными силовой операции против Гренландии ознаменует конец НАТО.