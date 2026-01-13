Каллас заявила, что ЕС сделает всё возможное для смены власти в Иране
Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что не знает, приведут ли протесты в Иране к смене власти, однако ЕС намерен действовать в этом направлении. С соответствующим заявлением она выступила в Берлине.
По её словам, пока неясно, «падёт режим или нет», но протесты, по оценке Каллас, носят массовый характер.
Она также утверждает, что власти Ирана жёстко подавляют выступления, чтобы «посеять страх в обществе», сообщает РИА Новости.
Каллас отметила, что для смены власти необходимы альтернативные силы.
«Именно поэтому мы поддерживаем гражданское общество как можно больше — настолько, насколько можем со своей стороны», — заявила она.
Ранее в МИД России заявляли, что внешние силы пытаются дестабилизировать Иран с применением методов цветных революций.
Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп призывал протестующих в Иране продолжать акции, пообещав им поддержку.