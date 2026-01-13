Каллас заявила, что ЕС сделает всё возможное для смены власти в Иране

Глава дипломатии Евросоюза Кая Каллас заявила, что не знает, приведут ли протесты в Иране к смене власти, однако ЕС намерен действовать в этом направлении. С соответствующим заявлением она выступила в Берлине.

© Global look

По её словам, пока неясно, «падёт режим или нет», но протесты, по оценке Каллас, носят массовый характер.

Она также утверждает, что власти Ирана жёстко подавляют выступления, чтобы «посеять страх в обществе», сообщает РИА Новости.

Каллас отметила, что для смены власти необходимы альтернативные силы.

«Именно поэтому мы поддерживаем гражданское общество как можно больше — настолько, насколько можем со своей стороны», — заявила она.

Ранее в МИД России заявляли, что внешние силы пытаются дестабилизировать Иран с применением методов цветных революций.

Также сообщалось, что президент США Дональд Трамп призывал протестующих в Иране продолжать акции, пообещав им поддержку.