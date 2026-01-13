Еврокомиссия: «наступление мира на Украине зависит от одного человека»

Пресс-секретарь Еврокомиссии по вопросам внешней политики Паула Пиньо заявила, что достижение мира на Украине зависит только от президента России Владимира Путина. Об этом сообщает Il Fatto Quotidiano.

Во время разговора с журналистами Пиньо заявила, что мир на Украине может быть достигнут только дипломатическим путем. По этой причине она считает, что Евросоюзу придется начать переговоры с Россией.

«Мы очень усердно работаем над достижением мира на Украине. Этот мир зависит от одного человека: президента России Владимира Путина. <...> В какой-то момент должны состояться переговоры, в том числе с президентом Путиным», — заявила она.

Помимо этого она заявила, что на сегодняшний день страны Евросоюза не видят никаких признаков желания Путина участвовать в мирных переговорах.

«Мы еще не достигли цели, но надеемся, что однажды состоятся переговоры, которые наконец приведут к миру в Украине. В течение нескольких месяцев мы пытались выяснить, может ли наконец состояться встреча между непосредственно вовлеченными сторонами, а именно президентом Украины Владимиром Зеленским и президентом США Дональдом Трампом. Пока это не удалось, и это не из-за президента Зеленского, который неоднократно заявлял о своей готовности», — добавила она.

