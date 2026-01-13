Прорыв канализации произошел в подвале здания Министерства энергетики Украины. Об этом сообщают во вторник, 13 января, местные средства массовой информации.

Как написал в социальных сетях депутат Верховной рады Алексей Кучеренко, случившееся можно воспринимать как "сигнал с небес" и "какой-то знак для нового менеджера".

Парламентарий подразумевал попытки руководства киевского режима найти нового министра энергетики. В условиях антикоррупционного расследования из-за разворовывания средств, выделяемых западными донорами на поддержку энергетической инфраструктуры, пост главы Минэнерго Украины считает расстрельным — желающих занять его не находится с ноября 2025 года.

Предводитель киевского режима Владимир Зеленский решил назначить министром энергетики Дениса Шмыгаля, прежде руководившего украинским кабмином и министерством обороны. 13 января Верховная рада поддержала отставку Шмыгаля с должности главы Минобороны.

Между тем на Украине массово закрываются супермаркеты. Магазины не могут продолжать работу из-за отсутствия энергоснабжения. С вынужденными закрытиями торговых точек, в частности, сталкиваются жители Киева и Киевской области.