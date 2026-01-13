Призыв к Трампу ликвидировать верховного лидера Ирана назвали злодейским

Политолог Александр Каргин в разговоре с Рамблером прокомментировал обращенный к президенту США Дональду Трампу призыв американского сенатора Линдси Грэма* ликвидировать верховного лидера Ирана Али Хаменеи. Специалист назвал предложение политика злодейским.

Ранее Грэм* на фоне проходящих в Иране протестов предложил Трампу ликвидировать Хаменеи. Он похвалил американского президента за то, что тот «встал на сторону народа Ирана», назвав аятоллу Хаменеи «ужасным человеком».

Линдси Грэм* является экстремистом и террористом, и его заявление носит экстремистский и террористический характер. Естественно, злодейское предложение Грэма* незаконно, и Трамп вряд ли будет его реализовывать. Ведь президент США – это сугубо прагматичный политик, который при принятии решений не руководствуется эмоциональной составляющей. Заметьте, когда речь шла о Венесуэле, Трамп не приводил никаких аргументов, связанных «со свободой» и всем тем, чем американцы обычно прикрывают свои действия, а напрямую заявлял о заинтересованности в венесуэльской нефти. То есть он рассуждал прагматично. Этим он и славится. Именно поэтому с Трампом, который не живет в мире тех или иных идеологий, можно договариваться. При этом ликвидация Хаменеи может открыть ящик Пандоры, поэтому, полагаю, Трамп на это не пойдет. Александр Каргин Востоковед, политолог, эксперт по США, Израилю и Ближнему Востоку

Вместе с тем эксперт допустил, что США в ближайшей перспективе нанесут новые военные удары по Ирану.

«Трамп уже обозначил несколько своих целей. Помимо Ирана и Венесуэлы, это Гренландия, Куба, Колумбия... Но очевидно, что разом охватить все эти цели Трамп не может. Он говорит о них скопом, чтобы в нужный момент сохранялся эффект неожиданности, чтобы информационная шумиха отвлекала внимание от той конкретной цели, которую Трамп выбрал в моменте. А следующей целью Трампа в моменте может стать как раз Иран, поскольку в ударе по этой стране, как и в предыдущем ударе по Венесуэле, президент США видит удар по энергетическому тылу Китая. Напомню, что и Иран, и Венесуэла продают Пекину нефть по очень выгодной цене, а главная задача Трампа – это ослабление Китая. Соответственно, вслед за Венесуэлой он с большой долей вероятности нанесет удар по Ирану. Покушение на Хаменеи здесь крайне маловероятно, а вот новая атака США на военные объекты Ирана вполне возможна. Трамп будет всеми силами пытаться усилить беспорядки в этой стране. Это его цель», - отметил Каргин.

В настоящее время американский лидер не хочет враждовать с Россией, которая также поставляет нефть в Китай, добавил политолог.

«Во-первых, Трамп понимает, что такая вражда бесперспективна, что Россия – это ядерная держава. Во-вторых, мы видим, что в действиях Трампа нет соответствующего посыла. У него есть посыл как-то пободаться и поторговаться с РФ, но в итоге договориться. При этом если Трампу удастся сломать Иран и Венесуэлу, то Россия окажется единственным торговым партнером Китая, который продает ему нефть на выгодных условиях. Это усилит зависимость Китая от РФ, что в дальнейшем позволит Москве выгодно для себя играть на противоречиях между Пекином и Вашингтоном», - сказал эксперт.

Ранее Китай пообещал США ответить на введение пошлин за сотрудничество с Ираном.

* внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга.