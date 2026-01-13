Совбез Ирана назвал главных убийц иранского народа

Секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Лариджани на своей странице в социальной сети Израиля Биньямина Нетаньяху и президента США Дональда Трампа главными убийцами иранского народа.

«Мы объявляем имена главных убийц народа Ирана: 1 — Трамп, 2 — Нетаньяху», — написала Лариджани.

Так она отреагировала на обращение Трампа к протестующим в Иране, призвавшего продолжить акции.

Ранее агентство Reuters со ссылкой на иранского чиновника назвало число жертв в ходе беспорядков. По его данным, за гибелью протестующих и сотрудников сил безопасности стоят террористы.

До этого президент США призвал участников беспорядков в Иране захватывать органы власти. Он подчеркнул, что отменил все встречи с иранскими чиновниками, пока расправы над протестующими не прекратятся, добавив, что «помощь уже в пути».