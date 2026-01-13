Турция не стала комментировать новость о просьбе НАТО по Балтике

Администрация президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана отказалась комментировать сообщения СМИ о том, что НАТО призвало Анкару задействовать свои военно-воздушные силы для патрулирования в Балтийском регионе. Об этом сообщает РИА Новости.

Как сообщили в администрации Эрдогана, Анкара не комментирует подобные сообщения. Там также призвали ссылаться на официальные источники информации.

«Мы не комментируем эти сообщения, по этой информации лучше ссылаться на официальные сообщения», — заявили там.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что НАТО попросила Турцию предоставить истребители F-16 для патрулирования Балтийского региона. Это связано с обнаружением беспилотников вблизи аэропортов нескольких европейских стран — Дании, Норвегии и Германии.