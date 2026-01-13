Названа цель перестановок во власти на Украине

Цель кадровых перестановок на Украине — продолжить противостояние с Россией, считает политолог Андрей Суздальцев.

Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

«Цель понятна. Они хотят создать оперативное управление страной в условиях продолжения войны. (…) Сейчас задача создать более-менее эффективное правительство, которое дальше сможет держать курс именно на войну», — сказал Суздальцев.

Он отметил, что нынешняя администрация Украины после завершения конфликта попадет под удар кризиса, который последует за окончанием.

Ранее Зеленский объяснил кадровую перестановку на Украине проблемами в прошлом году. По его словам, масштабная перестройка направлена на повышение устойчивости страны. Зеленский также анонсировал необходимые изменения в ВСУ.

До этого сообщалось, что руководитель Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов (внесен вперечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) принял предложение Зеленского возглавить офис президента. Пост оставался вакантным с конца ноября 2025 года, когда его на фоне коррупционного скандала покинул Андрей Ермак.