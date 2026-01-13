В Румынии захотели легализовать проституцию

Несколько членов партии премьер-министра Румынии заявили, что хотели бы легализовать проституцию в стране. Об этом сообщает местное издание Telex.

Соответствующий законопроект внес на рассмотрение член румынской правительственной коалиции Ион Иордаке.

В публикации говорится, что подобное нововведение поддерживается румынским сообществом, однако до последнего времени никаких шагов в этом направлении не принималось.

По словам Иордаке, цель состоит в том, чтобы «регулировать, лицензировать и контролировать сексуальную деятельность».

«В Румынии такая деятельность существует, но в «черной зоне»: без санитарного контроля, без правовой защиты, под властью сетей торговли людьми. Я выбрал регулирование, а не лицемерие», — заявил он.

По мнению политика, защита здоровья и борьба с рабством не могут являться второстепенным являением. Он добавил, что государство должно регулировать подобные процессы и предоставлять медицинские осмотры в этой сфере, а также ввести наказание за торговлю людьми.