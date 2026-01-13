Евросоюз намерен в феврале 2026 года закончить работу над 20-м пакетом санкций против России, рассказала журналистам глава евродипломатии Кая Каллас. Об этом пишет РИА Новости.

Репортеры попросили чиновницу назвать сроки принятия очередного пакета ограничительных мер.

«Мы рассчитываем завершить работу над 20-м пакетом санкций в следующем месяце», — отметила Каллас.

Ранее глава евродипломатии сообщила, что считает использование «Орешника» явной эскалацией против Украины и предупреждением Европе и Соединенным Штатам.

Каллас назвала санкции США попыткой поставить под сомнение суверенитет ЕС

По ее мнению, на фоне удара западным странам следует ввести новые, более жесткие санкции против России. Она выразила уверенность, что меры против Москвы бьют по «слабым местам».