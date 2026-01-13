Эксперт объяснил, почему США не собираются вторгаться в Иран

Агрессивная риторика Вашингтона в адрес Ирана внезапно сменилась сдержанностью. Причиной стала трезвая оценка военных ресурсов, которые оказались рассредоточены по разным уголкам планеты. Американский президент Дональд Трамп, несмотря на громкие заявления, фактически отложил возможность ракетных ударов.

Политолог Ростислав Ищенко в эфире радио Sputnik связал эту паузу с простой военной логикой: текущих сил у Пентагона попросту не хватает для столь масштабной авантюры. По мнению аналитика, Вашингтону пришлось признать, что быстро и «малой кровью» решить иранский вопрос не получится.

«Иран-то можно бомбить, но понадобится крупная операция флота. Флот у американцев не резиновый, и как минимум, 20% этого флота занято у берегов Венесуэлы. Ну и Иран будет покрупнее Венесуэлы, и операцию проводить там будет достаточно сложно», — заявил эксперт.

Кроме того, он добавил, что американской армии придется проводить сухопутную операцию, потому что обычных бомбежек недостаточно, необходимо также высадить военных и начать занимать территории.

Эксперт подчеркнул, что речь идет не просто об ударе с воздуха, а о полноценной сухопутной кампании по оккупации страны. Иран, в отличие от некоторых других государств Ближнего Востока, обладает значительной территорией, развитой военной инфраструктурой и большой армией.