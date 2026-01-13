Экс-генсек НАТО Схеффер: США не имеют достаточного опыта защиты Арктики

Бывший нидерландский политик Яп де Хоп Схеффер, занимавший пост генерального секретаря НАТО в 2004-2009 годах, в эфире радиостанции NPO Radio 1 рассказал, что Североатлантический альянс всегда сталкивался с проблемами в Арктике, отметив, что США не имеют достаточного опыта защиты региона, и им необходима помощь Европы.

© Московский Комсомолец

Как заметил Схеффер, у НАТО, в том числе в период его пребывания в должности, всегда были проблемы, связанные с Арктическим регионом. Он обратил внимание на то, что многие союзники говорили, что Арктика не является главным приоритетом организации.

Экс-генсек Альянса подчеркнул, что президент США Дональд Трамп ошибается, говоря о том, что вокруг Арктического региона курсируют целые армады российских и китайских кораблей, но, по его словам, российская угроза якобы практически постоянна, и Китай также очень заинтересован в Арктике.

Схеффер выразил согласие с оценкой, что Соединенные Штаты не обладают опытом защиты той части Арктического региона, где расположена Гренландия, и они нуждаются в помощи европейских союзников. Он добавил, что НАТО удалось укрепиться благодаря Финляндии и Швеции, и это очень существенное усиление не только потому, что у обеих стран очень сильные вооруженные силы, но и потому что они имеют огромный опыт.