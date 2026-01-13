Каллас поддержала желание иранцев свергнуть свою власть

БЕРЛИН, 13 января. /ТАСС/. Евросоюз не ожидает скорого падения руководства Ирана под давлением митингующих, но продолжает работать над этим, поддерживая местное гражданское общество. Такое признание сделала на пресс-конференции в ходе визита в Берлин глава внешнеполитической службы ЕС Кая Каллас.

"В истории есть много примеров падения режимов, но вопрос в том, что произойдет в дальнейшем. Пока не ясно, падет он или нет", - сказала Каллас, отвечая на вопросы западных журналистов о том, "как скоро падет Тегеран".

"Чтобы режим пал, нужна альтернатива внутри страны. Именно поэтому ЕС активно поддерживает гражданское общество", - добавила она.

Ранее начальница Каллас - председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен - подтвердила, что этот орган срочно разрабатывает новые санкции, в частности против иранских силовиков, противостоящих антиправительственным акциям. Рестрикции в отношении них Брюссель намерен ввести по обвинению "во внутренних репрессиях".

Фон дер Ляйен также выразила прямую поддержку бунтовщикам, высказав мнение, что они "отважно маршируют, добиваясь свободы", а правоохранители применяют "чрезмерную силу".