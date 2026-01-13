На столе у Зеленского заметили странный шар

На столе у Владимира Зеленского заметили странный шар. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Как сообщает издание, предмет напоминает эзотерический шар из содалита. Объект был замечен 13 января, когда Зеленский провел встречу с главой Службы внешней разведки Украины Олегом Луговским у себя в кабинете.

Кроме того, издание также показало фотографию, на которой можно увидеть шар. Судя по фото, сине-черный предмет сделан из отполированного камня.

«При ближайшем рассмотрении можно понять, что это содалитовый шар. Содалит — материал, использующийся при создании разных эзотерических побрякушек. В той среде считается, что этот камень помогает облегчить душевные терзания и обрести внутреннее спокойствие», — сообщает источник.

