Генконсульство Беларуси приступило к работе в Алма-Ате

В крупнейшем по численности населения мегаполисе Казахстана - Алма-Ате - 13 января состоялась встреча генерального консула Беларуси Дениса Мелешкина с послом по особым поручениям - руководителем представительства внешнеполитического ведомства государства СНГ Жанибеком Абдрашовым.

Руководитель представительства МИД Казахстана, информирует БЕЛТА, в торжественной обстановке вручил экзекватуру генеральному консулу, поздравил с официальным началом его дипломатической миссии в Алма-Ате и консульском округе.

Казахстанский дипломат пожелал своему белорусскому коллеге успешной работы на благо народов двух стран, а также заверил о всесторонней поддержке в его деятельности. В ходе состоявшейся беседы стороны отметили важность дальнейшего взаимодействия в торгово-экономических, инвестиционных и социально-культурных вопросах.

Уточняется, что дипломатические отношения между Беларусью и Казахстаном были установлены в сентябре 1992 года. В обеих странах открыты посольства, а договорно-правовая база сотрудничества включает более 80 международных договоров.