Пока вы не уснули: диагнозы погибших в новокузнецком роддоме детей и новое супероружие России
Опубликованы диагнозы погибших в новокузнецком роддоме детей
Телеканал РЕН ТВ опубликовал диагнозы, поставленные погибшим в новокузнецком роддоме детям. В числе диагнозов, о которых стало известно каналу, - врожденная пневмония, недоношенность и неонатальные инфекции.
Новое супероружие России: гонка технологий и паника НАТО
Россия стремительно уходит вперед в развитии авиационного вооружения, пока противник лишь копается в «руинах» советской цивилизации и пытается слепить «вундерваффе» на основе старых технологий. Год начался с применения сразу двух новых БПЛА, в том числе наиболее современной «Герани-5». Как сообщает «Царьград», Москва опережает Киев и его союзников в гонке технологий, вызывая панику у НАТО.
Россиян призвали готовиться к резкому подорожанию продуктов
В начале 2026 года в России резко подорожает ряд важных продуктов питания, а также алкоголь и табак. Такой прогноз дал управляющий партнер компании Agro and Food Communications Александр Панченко, его слова приводит Life.
Российский комментатор может сесть в тюрьму из-за оскорбления казахстанцев
Спортивный комментатор «12 канала» Максим Гречанин допустил оскорбительные высказывания в адрес казахстанцев, назвав их «чебуродами», во время матча между «Сибирью» и ХК «Астана» на детско-юношеском турнире в Омске.
Стало известно, как изменились цены на авто в 2025 году
Средний рост цен на новые и подержанные легковые автомобили в России в 2025 году стал минимальным с начала текущего десятилетия. Такой вывод следует из данных, представленных в ходе стрима «Автостат. Оперативка».
Ученым удалось раскрыть загадку таинственного сигнала из космоса
Международная команда ученых во главе с Эндрю Леваном из Университета Радбауд (Нидерланды) исследовала уникальный космический сигнал — гамма-всплеск GRB 250314A, который шел к Земле около 13 миллиардов лет. Он был зарегистрирован 14 марта 2025 года астрономами из Франции и Китая и длился всего 10 секунд, передает aif.ru.
Евросоюз проиграл гонку за важнейшие полезные ископаемые
Европейский союз сохраняет высокую зависимость от импорта редкоземельных элементов. В 2024 году 95% поставок критически важных минералов в ЕС пришлось на Китай, Малайзию и Россию. При этом Китай контролирует около 81% мировых мощностей по их переработке, передает Reuters.
Найден гараж, в котором воры хранили украденные из Лувра ценности
Французские следователи обнаружили гараж, где воры хранили украденные из Лувра ценности, однако сами предметы искусства пока не найдены. Об этом сообщает Le Parisien.
Известный продюсер высказался о завершении карьеры Долиной
Плохие продажи билетов на концерт певицы Ларисы Долиной являются формой общественного осуждения, но говорить о завершении карьеры артистки рано. Такое мнение высказал News.ru продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко.
Lexus заново зарегистрировал в России свой логотип
Федеральная служба по интеллектуальной собственности (Роспатент) зарегистрировала логотип премиального японского автобренда Lexus, ушедшего из России вместе со своей материнской компанией Toyota в 2022 году, следует из электронной базы данных ведомства.