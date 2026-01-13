«Сигнал с небес»: подвал Минэнерго Украины залило нечистотами
Подвал здания Министерства энергетики Украины затопило нечистотами после прорыва канализационный трубы.
Об этом во вторник, 13 января, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook*.
— Даже не знаю, как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес? Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно? — задался вопросом парламентарий.
По данным СМИ, крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».
Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.
Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.
