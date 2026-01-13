Подвал Минэнерго Украины залило нечистотами

Подвал здания Министерства энергетики Украины затопило нечистотами после прорыва канализационный трубы.

© Вечерняя Москва

Об этом во вторник, 13 января, сообщил депутат Верховной рады Алексей Кучеренко на своей странице в Facebook*.

— Даже не знаю, как воспринимать — это какой-то знак для нового руководителя? Сигнал с небес? Не подорвет ли это событие энергетическую безопасность страны окончательно? — задался вопросом парламентарий.

По данным СМИ, крупные торговые сети стали останавливать работу супермаркетов в Киеве и Киевской области из-за серьезных проблем с электричеством. Это затронуло крупные сети, такие как «АТБ», «Аврора» и «Сильпо».

Президент Украины Владимир Зеленский 10 января отчитал мэра Киева Виталия Кличко за плохую подготовку города к атакам после серии воздушных ударов. Глава государства напомнил, что Киев — самый финансово обеспеченный город Украины.

Депутат Верховной рады Алексей Кучеренко ранее заявил, что бездействие киевских городских властей и дезориентация населения в вопросах решения проблем усиливают риск кризиса в сфере ЖКХ. Сам Кличко призвал жителей Киева по возможности покинуть город из-за проблем с тепло- и электроснабжением.

*Принадлежит компании Meta, признанной экстремистской и запрещенной в РФ.