Рубио носит обувь не по размеру из-за Трампа

Госсекретарь США Марко Рубио носит обувь не по размеру из-за главы Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на The Daily Beast.

Согласно информации источника, Рубио получил в подарок от Трампа несколько пар обуви, которые велики госсекретарю на несколько размеров. Такой подарок Рубио получил после того, как Трамп прервал «важное совещание», чтобы поговорить об обуви. В процессе разговора президент США раскритиковал выбор обуви своих чиновников, после чего те получили подарок в виде четырех пар туфель.

Вэнс рассказал, как его и госсекретаря Рубио обул Трамп

При этом, присутствующие на той встрече рассказали, что Трамп подверг одного из них насмешкам. Услышав, что чиновник носит обувь маленького размера, глава Белого дома заявил, что «о мужчине многое можно сказать по размеру его обуви».

Ранее Трамп ввел пошлины в размере 25% для партнеров Ирана.