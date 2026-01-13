Глава МИД Ирана Арагчи раскритиковал решение о запрете на вход в здание ЕП иранским дипломатам

Министр иностранных дел Ирана Аббас Арагчи раскритиковал решение председателя Европарламента (ЕП) Роберты Метсолы о введении запрета на вход в здание ЕП для иранских дипломатов.

Соответствующее заявление глава иранского внешнеполитического ведомства сделал в публикации в своем аккаунте в социальной сети X (ранее Twitter).

Арагчи обратил внимание на то, что за более чем два года геноцида в секторе Газа, который унес жизни 70 тысяч человек, Европарламент не предпринял никаких существенных действий против Израиля.

При этом, как заметил глава иранского МИД, Европарламенту хватило всего нескольких дней жестоких беспорядков в Иране для введения физического запрета в отношении иранских дипломатов.