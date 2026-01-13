Стало известно, как может развиваться политическая обстановка в Иране

Политолог Юрий Самонкин выразил мнение, что в Иране к концу 2026 года может произойти политический переворот. Об этом пишет NEWS.ru.

© Московский Комсомолец

Эксперт считает, что внешние силы могут повлиять на нестабильность в республике, а больше всех в ослаблении Ирана заинтересованы США, которые и дальше будут расшатывать политическую целостность страны.

По мнению аналитика, в Иране вполне вероятен переворот, но лишь в конце года, так как у США другие планы в Венесуэле и Гренландии.

Массовые протесты в Иране стали проверкой на прочность для местной элиты, которая не дрогнула, добавил собеседник издания.