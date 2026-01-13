В Европарламенте нашли "рычаг давления" на США

Председатель фракции "Обновляя Европу" в Европарламенте (ЕП) Валери Айе предложила использовать государственный долг США в качестве рычага политического давления на фоне высказываний американского лидера Дональда Трампа о Гренландии.

© cmart7327/iStock.com

"У нас есть рычаги давления на госдолг США. ЕС через центральные банки владеет американскими активами, - сказала она в эфире радиостанции RFI. - Это огромная сумма. США должны рефинансировать несколько триллионов долларов в год".

Она добавила, что "это очень эффективное оружие", которое европейцы "до сих пор не использовали".

"Возможно, нам придется его использовать, и не нужно этого бояться", - подытожила евродепутат.

Айе также отметила, что ЕС помимо прочего может лишить компании из США допуска на свой рынок с 450 млн потребителей.

Президент США Дональд Трамп неоднократно заявлял о необходимости присоединения Гренландии к Соединенным Штатам. Еще во время своего первого срока на посту главы государства он предлагал выкупить Гренландию, а в марте 2025 года выразил уверенность в том, что ее можно аннексировать. Заместитель главы аппарата Белого дома Стивен Миллер ранее поставил под вопрос право Дании на контроль над островом и заявил, что тот должен стать частью США.

Гренландия входит в состав Дании на правах автономной территории. В 1951 году Вашингтон и Копенгаген в дополнение к союзническим обязательствам по НАТО подписали Договор о защите Гренландии. В соответствии с ним США взяли на себя обязательство оборонять остров от возможной агрессии.