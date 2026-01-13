В Южной Корее могут казнить бывшего президента страны

Прокуратура Южной Кореи запросила смертную казнь для экс-президента Юн Сок Ёля, который проходит обвиняемым по делу о введении военного положения в 2024 году. Об этом пишет агентство Yonhap.

По данным агентства, команда спецпрокуроров выдвинула требование о смертной казни во время заключительного заседания по делу Юн Сок Ёля в суде Сеула.

Обвинение охарактеризовало экс-политика как главу мятежа, который стремился удержать власть, захватив контроль над судебной и законодательной ветвями власти.

Напомним, что официальное обвинение бывшему президенту было предъявлено в январе 2025 года.

По данным следствия, Юн Сок Ёль вступил в сговор с экс-министром обороны Ким Ён Хёном и другими лицами для подстрекательства к восстанию 3 декабря.

На фоне этого экс-глава государства намеревался арестовать глав конкурирующих партий и наблюдателей за выборами.

В августе 2025 года Центральный окружной суд Сеула выдал ордер на арест бывшей первой леди Южной Кореи Ким Гон Хи.

В ее отношении были выдвинуты 16 пунктов обвинения, включая подозрения в махинациях с ценными бумагами, обвинения в коррупции и подозрение во вмешательстве в отбор кандидатов в депутаты.