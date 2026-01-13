Стало известно о переживаниях Европы из-за отношения Трампа к Украине
Страны Европы переживают о том, захочет ли президент США Дональд Трамп поддерживать Украину после заключения мирного соглашения.
Об этом пишет Financial Times (FT) со ссылкой на источники.
Переживания европейцев связаны с тем, что Трамп якобы «делал резкие пророссийские заявления» по украинскому конфликту в течение 2025 года.
Ранее президент США Дональд Трамп назвал себя единственным козырем, которые есть у украинского лидера Владимира Зеленского.