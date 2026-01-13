В России оценили шансы на вторжение США в Швецию

Политолог Глеб Кузнецов назвал нулевой вероятность вторжения США в Швецию после присоединения Гренландии. Об этом эксперт заявил порталу News.ru.

Ранее вице-премьер и министр энергетики Швеции Эбба Буш заявила, что Швеция может стать следующей целью США после Гренландии. По ее мнению, Вашингтон могут привлекать богатые запасы полезных ископаемых Скандинавии.

В Белом доме ранее заявили, что президент США Дональд Трамп рассматривает различные варианты взятия под контроль Гренландии, автономной датской территории, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран выразили поддержку Гренландии и Дании.

Кузнецов назвал «бредом» предположения, что США могут напасть на Швецию. Также он поставил под сомнение заявления о запасах шведских ресурсов.