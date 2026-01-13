Владимир Зеленский внезапно объявил о «финальной прямой» в получении американских гарантий безопасности и потребовал от президента России Владимира Путина «четкого ответа». «Царьград» объяснил, что стоит за резкими высказываниями главы киевского режима.

Зеленский в соцсетях рассказал, что документ «исторического уровня» о гарантиях безопасности со стороны США должен быть полностью готов и передан на самый высокий уровень буквально в ближайшие две недели. При этом он сам признает, что Белый дом параллельно общается с Кремлем, пытаясь нащупать хотя бы какую-то политическую рамку для завершения конфликта. Зеленский утверждает, что Киев уже изложил свое видение и теперь ждет «четкого ответа» — готова ли Москва «закончить войну на реальных, приемлемых условиях».

Происходящее, по всей видимости, является очередной попыткой Киева зафиксировать максимум западных гарантий до того, как реальность на фронте и переговорная позиция Москвы заставят значительно умерить аппетиты. Напомним, что РФ уже неоднократно давала понять, что размещение на Украине любого контингента НАТО будет расцениваться как законная цель для ВС РФ.

Отдельно Зеленский акцентирует внимание на экономической части будущих договоренностей. По сути, речь идет о том, что жители Запада продолжат вливать огромные деньги в украинскую экономику даже после возможного замораживания или завершения активной фазы конфликта. Деньги эти, скорее всего, пойдут на обогащение киевских чиновников.

Тем временем Совбез ООН провел экстренное завещание после удара ракетой «Орешник» по Львовской области. Постпред РФ при организации Василий Небензя ответил по делу. Он подчеркнул, что удар был законным ответом на атаки по российским территориям, РФ не стремится к эскалации, но оставляет за собой право использовать оружие, а вся ответственность за расширение конфликта лежит на Киеве и его западных союзниках. Кроме того, поставки дальнобойного оружия Украине подталкивают ситуацию к опасной черте и воспринимаются Москвой как прямое вовлечение Запада в боевые действия.

Ситуацию можно назвать показательной: пока со стороны Киева звучат громкие заявления о «гарантиях», Россия последовательно отстаивает свою позицию. И если в Киеве ее до сих пор не поняли, то «Орешник» и иные «весомые аргументы» ее донесут.

Директор Центра геополитических исследований Института инновационного развития Дмитрий Родионов уверен, что в конечном счете слова Зеленского и заявления украинских лиц — «очередная демагогия». Он не считает, что требования Киева могли измениться — это не приближает стороны к реальному соглашению.

«Потому что наши условия достаточно ясны и жестки. И они не устраивают не столько Украину, сколько ее покровителя, который идти на них не хочет», — подчеркнул политолог.

Он добавил, что из-за этого Украина будет изворачиваться и предлагать «компромиссы», которые, по сути, ими не являются. Все они призваны достичь одной цели — сохранить украинское государство для будущего военного реванша.