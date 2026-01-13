У Европарламента планируют провести массовую акцию протеста

20 января у здания Европарламента в Страсбурге состоится крупная акция протеста европейских аграриев. Ее организацией занимается влиятельный сельскохозяйственный альянс Copa-Cogeca совместно с французской профсоюзной организацией FNSEA, передает РИА Новости.

Фермеры требуют от руководства Евросоюза немедленных и конкретных мер для повышения конкурентоспособности и устойчивости аграрного сектора. В своем заявлении Copa-Cogeca подчеркивает, что мобилизация будет продолжаться до тех пор, пока институты ЕС не дадут удовлетворительных ответов.

Поводом для усиления протеста стал запланированный на 17 января визит главы Еврокомиссии Урсулы фон дер Ляйен в Парагвай для подписания соглашения с торговым блоком МЕРКОСУР. Аграрии считают, что этот шаг предпринят без учета мнения Европарламента, который ещё не назначил дату голосования по данному документу.

Среди ключевых требований протестующих — разработка сильной Общей сельскохозяйственной политики после 2027 года, обеспечение справедливых условий торговли, а также существенное упрощение бюрократического регулирования. Организаторы ожидают массовой явки своих сторонников в Страсбурге, чтобы оказать давление на депутатов Европарламента.