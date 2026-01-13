Бывший замглавы МИД Приднестровья Игорь Шорников заявил, что президент Молдавии Майя Санду ставит под угрозу существование Приднестровья своими словами о присоединении к Румынии. Об этом сообщает РИА Новости.

Весной 2022 года Санду заявила, что Молдавия может объединиться с Румынией только в том случае, если за это решение выскажется большинство граждан. По ее словам, пока народ Молдавии «этого не хочет или нет критической массы людей, поддерживающих эту цель», объединения не будет. Санду подчеркивала, что это касается и возможного вступления страны в НАТО.

В 2026 году Санду заявила в интервью, что на референдуме голосовала бы за присоединение Молдавии к Румынии. Она объяснила свою позицию сложной международной обстановкой и трудностями, с которыми Молдавия сталкивается как суверенное государство.

Шорников заявил, что объединение Молдавии и Румынии может оказаться частью «глобалистской стратегии по расширению украинского кризиса». По его мнению, Санду вряд ли стала бы делать такие заявления без согласования со «своими глобалистскими хозяевами».