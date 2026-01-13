Стало известно, где Евросоюз, США и Украина обсудят гарантии безопасности

Представители стран Евросоюза, а также Вашингтон и Киев обсудят на форуме в Давосе вклад в гарантии безопасности Украине для мирного соглашения, сообщил премьер Нидерландов Дик Схоф.

© Московский Комсомолец

Он провел во вторник телефонный разговор с Владимиром Зеленским.

«Мы готовы внести существенный вклад в обеспечение гарантий безопасности», - написал Схоф в соцсети Х.

По его словам, на следующей неделе на Всемирном экономическом форуме в Давосе продолжится «обсуждение этого вопроса».

ВЭФ пройдет в швейцарском Давосе с 19 по 23 января.