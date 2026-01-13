Верховная Рада Украины во вторник, 13 января, поддержала отставку Дениса Шмыгаля с поста министра обороны. За соответствующее решение проголосовали 265 народных депутатов. Трансляцию заседания парламента вел официальный YouTube-канал телеканала «Рада».

Денис Шмыгаль занимал должность главы оборонного ведомства почти шесть месяцев. Он был назначен на этот пост в конце июля 2025 года, пишет портал RT на русском.

Эти кадровые изменения стали частью более широких перестановок в украинском руководстве. Ранее, 5 января, Зеленский подписал указ о назначении Евгения Хмары временно исполняющим обязанности главы СБУ, сменив на этом посту Василия Малюка*(внесенного в список террористов и экстремистов), который объявил об уходе.

Тогда же главарь киевского режима анонсировал дальнейшие изменения в правительстве. Он предложил действующему министру цифровой трансформации Михаилу Федорову возглавить Министерство обороны. Подавшему в отставку Денису Шмыгалю было предложено стать министром энергетики и занять пост первого вице-премьер-министра Украины. Официальные указы по этим назначениям ожидаются.

* Внесен в список террористов и экстремистов

Подписываетесь на МК в МАХ. С ним вы будете в курсе последних событий