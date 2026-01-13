В ЕС нашли способ противостоять США в ситуации с Гренландией

Депутат Европарламента от Франции Валери Айе предложила использовать госдолг Америки перед ЕС для давления на президента США Дональда Трампа в вопросе Гренландии. Об этом она написала в соцсети X, сообщает «Известия».

Айе подчеркнула, что у ЕС есть рычаги давления на Трампа. В качестве таких рычагов она указала НАТО, доступ к рынку Евросоюза с 450 миллионами потребителей, государственный долг США, находящийся в ведении европейских центральных банков, и «инструменты противодействия принуждению».

Евродепутат отметила, что госдолг - это очень эффективное оружие, которое ЕС до сих пор не использовал, но, «возможно, его придется использовать и не нужно этого бояться».

«В первую очередь, мы не должны бояться Дональда Трампа», - подчеркнула Айе.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии, автономной датской территории, под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.