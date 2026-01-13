Эксперт оценил законопроект об аннексии Гренландии

Политолог-американист Дмитрий Дробницкий считает, что конгресс США вряд ли станет рассматривать вопрос об аннексии Гренландии в январе 2026 года. Об этом эксперт рассказал News.ru.

Конгрессмен-республиканец Рэнди Файн 13 января внес в Палату представителей США законопроект «Об аннексии и предоставлении статуса штата Гренландии». По задумке Файна, президент США Дональд Трамп должен получить полномочия «предпринимать любые необходимые шаги», позволяющие Америке взять Гренландию под свой контроль.

По мнению Дробницкого, Гренландия может присоединиться к США только в виде «неорганизованной территории». Это открыло бы острову путь к статусу американского штата. Политолог отметил, что на такие процессы может уйти целый век.

«Этот законопроект вряд ли будут обсуждать в январе. Если бы дело действительно было серьезным, то уже бы велись переговоры о самоуправлении Гренландии», - заявил Дробницкий.

В Белом доме ранее заявили, что Трамп рассматривает различные варианты взятия Гренландии под контроль, включая «использование американских военных». Трамп считает контроль над островом приоритетом национальной безопасности США. Лидеры ведущих европейских стран и Канады выразили поддержку Гренландии, заявив, что остров принадлежит гренландцам.