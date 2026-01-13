Жители ЕС выступили за военную помощь Дании в случае конфликта с США из-за Гренландии

Согласно свежим данным социологов, почти две трети жителей ФРГ убеждены, что Берлин обязан действовать солидарно с европейскими союзниками по НАТО и оказать поддержку Дании в случае вооружённого конфликта с Соединёнными Штатами. Такие выводы следуют из исследования, проведённого институтом Forsa по заказу журнала Stern.

© соцсети

Респондентам предлагалось смоделировать гипотетическую ситуацию, при которой США предпримут военные действия против Гренландии, а Копенгаген обратится за помощью к европейским партнёрам по Североатлантическому альянсу. В этом контексте участников опроса попросили оценить, должна ли Германия участвовать в защите датских интересов совместно с другими странами НАТО.

В итоге 62 процента опрошенных высказались в поддержку такого шага, тогда как почти треть респондентов заняла противоположную позицию. При этом заметен региональный разрыв: жители восточных земель Германии значительно чаще выступали против возможного участия бундесвера, чем население западной части страны — доля скептиков там оказалась выше почти на восемь процентных пунктов, пишут РИА Новости.